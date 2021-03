„Tiefgreifende Missverständnisse“ : Marokko will Beziehungen zu deutscher Botschaft aussetzen

Marokko will Beziehungen zu deutscher Botschaft aussetzen

Rabat Marokko will nach Angaben aus marokkanischen Diplomatenkreisen "jeglichen Kontakt" mit der deutschen Botschaft in Rabat aussetzen. Grund dafür seien „tiefgreifende Missverständnisse“ zwischen Rabat und Berlin, heißt es aus Diplomatenkreisen. Ein großer Streitpunkt ist derzeit die Westsahara-Frage.

Marokkanische Medien zitierten aus einem Brief von Außenminister Nasser Bourita an Regierungschef Saadeddine El Othmani. In dem Schreiben werden alle Ministerialabteilungen aufgerufen, „jeden Kontakt und jede Interaktion“ sowohl mit der deutschen Botschaft als auch mit ihr verbundenen Organisationen und politischen Stiftungen „auszusetzen“.