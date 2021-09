Sänger verzichtet auf Aussage : Schlussplädoyers im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly begonnen

New York Im Prozess gegen den wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten R'n'B-Star R. Kelly haben die Schlussplädoyers begonnen. Die Staatsanwältin sagte dabei unter anderem, dass der Sänger „Lügen, Manipulation, Drohungen und körperlichen Missbrauch“ einsetzte, um jahrzehntelang ungestraft Frauen und Teenager zu missbrauchen.

Laut Staatsanwältin Elizabeth Geddes hatte Kelly einen ganzen Ring an Unterstützern, die für ihn systematisch Opfer rekrutierten und ihn schützten. „Ohne sie hätte der Angeklagte sein Verbrechensmuster nicht fast drei Jahrzehnte lang ausüben können“, sagte Geddes am Mittwoch vor den Geschworenen in New York. Zuvor hatte der Künstler auf eine eigene Aussage verzichtet.