Rechte von queeren Menschen DeSantis unterzeichnet Gesetze zu Transgender-Kindern in Florida

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat in einer christlichen Schule Gesetze unterzeichnet, die geschlechtsangleichende Behandlungen Minderjähriger verbieten, Verwendung von Pronomen in Schulen einschränken und in einigen Fällen die Benutzung von Toiletten entsprechend dem biologischen Geschlecht vorschreiben. Schauplatz und Inszenierung hatten schon etwas von einer Wahlveranstaltung - DeSantis' offizielle Bewerbung zur Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat wird in Kürze erwartet.