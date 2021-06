Queen empfängt US-Präsident : Biden achtet im Gegensatz zu Trump das Protokoll in Windsor

London Joe Biden hat die britische Königin Elizabeth II. getroffen. Die Queen und Jill Biden warteten auf einem Podium, während der US-Präsident die Ehrengarde abschritt. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte bei seinem Besuch 2018 das Protokoll missachtet, indem er bei der Inspektion der Truppen vor der Queen herging statt neben ihr.

Das amerikanische Staatsoberhaupt und seine Frau reisten per Hubschrauber aus London an, nachdem sie in den vergangenen Tagen am G7-Gipfel in der englischen Grafschaft Cornwall teilgenommen hatten.