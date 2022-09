Queen Elizabeth II. ist am 8. September 2022 in Balmoral Castle (Foto) in Schottland verstorben. Drei Tage später hat sie am Sonntag (11. September 2022) ihre letzte Reise angetreten. Der Sarg der Königin ruhte bis zu diesem Tag im Ballsaal von Schloss Balmoral. Wie die weiteren Stationen bis zum Staatsbegräbnis am 19. September sind.

Quelle: The Royal Household