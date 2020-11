Nach Putschversuch im Jahr 2016 : Türkisches Gericht verhängt 337 lebenslange Haftstrafen

Ankara Nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 ist ein großer Prozess zu Ende gegangen. Insgesamt 337 Angeklagte wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. In den vergangenen drei Jahren standen insgesamt 475 Angeklagte des Akinci-Stützpunktes vor Gericht.

Im Hauptverfahren wegen des Putschversuchs 2016 in der Türkei hat ein Gericht in Ankara am Donnerstag gegen 337 Angeklagte lebenslange Haftstrafen verhängt. Sie wurden wegen Bruchs der Verfassung, wegen „versuchter Ermordung des Präsidente“ und wegen Totschlags für schuldig befunden, wie aus den Gerichtsdokumenten hervorging. 60 weitere Angeklagte erhielten demnach in dem Mammutverfahren Haftstrafen, es gab 75 Freisprüche.