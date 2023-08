Putsch in Gabun Bevölkerung feiert Ende eines Langzeitherrschers

Wieder hat das Militär in einem afrikanischen Staat die Macht übernommen. Diesmal haben die Soldaten jedoch keinen demokratischen Staatschef abgesetzt, sondern einen langjährigen Autokraten, dem seit vielen Jahren die Unterstützung der Bevölkerung fehlt. Präsident Ali Bongo Ondimba gilt als korrupter Machthaber, dessen Familie seit Jahrzehnten den Ölreichtum des Landes in ihre eigenen Taschen fließen lässt – während 80 Prozent der Bevölkerung an Armut leiden. Bereits am Mittwochabend, keine 24 Stunden nach dem Putsch, wurde ein neuer Machthaber benannt.