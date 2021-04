Abgesetzte Abgeordnete und Protestler : Putsch-Gegner in Myanmar rufen Regierung der nationalen Einheit aus

Putsch-Gegner in Myanmar rufen Regierung der nationalen Einheit aus

Naypyidaw Seit dem Putsch im Februar regiert in Myanmar das Militär – dagegen gibt es seitdem heftige Proteste. Nun haben ehemalige Abgeordnete und Angehörige der Protestbewegung eine Gegenregierung ausgerufen.

In Myanmar haben Widersacher des nach seinem Putsch herrschenden Militärs eine Gegenregierung ausgerufen. Das geht aus einer am Freitag im Fernsehsender Public Voice verlesenen Stellungnahme hervor. Dieser Regierung der nationalen Einheit gehörten abgesetzte Abgeordnete, Angehörige verschiedener ethnischer Gruppen sowie Persönlichkeiten der Protestbewegung an, hieß es.