Militär verlässt Tschernobyl : Russische Soldaten sollen schwer verstrahlt worden sein

Pripyat Die russischen Truppen sind nach mehr als einem Monat wieder vom Gelände des havarierten Atomkraftwerks Tschernobyl abgezogen. Zuvor hätten sich einige der Soldaten Strahlenvergiftungen zugezogen, schrieb die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin.

Sie hätten solche großen Strahlungsdosen abbekommen, dass ihnen nun „Ärzte in speziellen Schutzanzügen die Konsequenzen erklären“ müssten, spottete Iryna Wereschtschuk in der Nacht zum Freitag auf Facebook. „Dies ist ein Fall, in dem der Feind Angst macht durch das Stroh in seinem Kopf.“ Eine unabhängige Bestätigung für diese Darstellung gab es nicht.