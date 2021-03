Erfolglose Hacker : Laut US-Geheimdienst wollte Putin die Wahl 2020 für Trump beeinflussen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (l.) und der russische Präsident Wladimir Putin im Jahr 2017 in Vietnam. Foto: dpa/Mikhail Klimentyev

Washington Die einen wollten Trump fördern, die anderen ihm schaden: US-Geheimdiensten zufolge versuchten ausländische Nationen, die Wahl im vergangenen Jahr zu beeinflussen. Hackerangriffe hatten allerdings keinen Erfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die US-Geheimdienstbehörden haben keine Hinweise für eine erfolgreiche Einmischung ausländischer Akteure in die Präsidentenwahl im November gefunden. Diese hätten weder abgegebene Stimmen verändert noch den Wahlprozess anderweitig gestört, hieß es am Dienstag in einem Regierungsbericht, der die Integrität der Wahl bestätigen sollte. Dennoch hätten Russland und der Iran versucht, das Wahlergebnis zu beeinflussen.

2016 hatte Donald Trumps Wahlkampfteam durch Hackerangriffe russischer Geheimdienstmitarbeiter Vorteile gegenüber seiner damaligen Konkurrentin Hillary Clinton eingefahren. Neben den Angriffen fand auch eine verdeckte Social-Media-Kampagne zugunsten Trumps statt.

Vier Jahre später, so hielt das Büro des Direktors der Nachrichtendienste, kurz ODNI, in dem Bericht fest, habe eine „breitere Palette“ anderer Staaten mehr als bisher versucht, die Wahl zu beeinflussen - darunter seien Länder aus dem Mittleren Osten und aus Südamerika gewesen.

Unter anderem habe der russische Präsident Wladimir Putin Operationen genehmigt, die auf einen Schaden für Joe Bidens Kandidatur zielten und den früheren Amtsinhaber Donald Trump unterstützen sollten. Auch "andere hochrangige Beamte" wie Sicherheits- und Geheimdienstbeamte seien beteiligt gewesen, "die nach unserer Einschätzung nicht handeln würden, ohne zumindest Putins stillschweigende Zustimmung zu erhalten". Zugleich hätten russische Hacker mit weniger Nachdruck wie bei vorherigen Wahlen versucht, in die Wahlinfrastruktur einzudringen.

Eine der Strategien der Regierung in Moskau sei es gewesen, Biden und seiner Familie im Zusammenhang mit der Ukraine Korruption vorzuwerfen. Über die Ukraine-Affäre stolperte Trump während seiner Amtszeit und musste sich einem Impeachment-Verfahren stellen.

Die Regierung in Washington werde bereits kommende Woche mit Sanktionen gegen die Regierung in Moskau auf die Einflussnahme reagieren, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme, ob Sanktionen gegen Russland bereits kommende Woche verhängt würden, von denen zuerst der Sender CNN berichtete.

Dem Bericht zufolge soll sich auch andere Länder bemüht haben, die Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, einschließlich einer "mehrgleisigen verdeckten Einflusskampagne" des Iran, die Trump untergraben sollte. Als Präsident zog Trump die Vereinigten Staaten aus einem multilateralen Atomabkommen mit dem Iran heraus und verhängte neue Sanktionen. Auch Kuba, Venezuela und die libanesische, militante Gruppe Hisbollah wollten dem Papier zufolge Einfluss auf den Ausgang der US-Wahl nehmen. Diese Versuche seien "im Umfang kleiner als die von Russland und Iran" gewesen.

China habe hingegen nicht versucht, die Wahl zu beeinflussen. Trumps Anhänger hatten während des Wahlkampfes wiederholt behauptet, China mische sich zugunsten Bidens ein. Dies widerlegten die US-Geheimdienste. China habe sich in keine der beiden Seiten eingemischt, was den Wunsch der Volksrepublik nach einer stabilen Beziehung mit den USA widerspiegele. Peking habe keines der möglichen Wahlergebnisse - also einen Sieg Bidens oder Trumps - als so vorteilhaft angesehen, dass es das Risiko wert gewesen sei, erwischt zu werden.

Am Ende steht laut den US-Beamten folgende Erkenntnis: Kein ausländischer Akteur habe über technische Aspekte in den Wahlprozess hineingepfuscht - also beispielsweise die Registrierung der Wähler, die Auszählung, Aufstellung oder Vermeldung der Ergebnisse.

Die US-Ministerien für Justiz und Heimatschutz sind bereits zu ähnlichen Schlussfolgerungen zur Integrität der Präsidenschaftswahl gekommen. In der Untersuchung ging es den Ministerien zufolge ausschließlich um den Einfluss ausländischer Angriffe auf die Sicherheit und Rechtschaffenheit der Wahl-Infrastruktur. "Es ging nicht um die Auswirkungen von Aktivitäten ausländischer Regierungen auf die öffentliche Wahrnehmung oder das Verhalten von Wählern, und ebenfalls nicht um den Einfluss nicht-staatlicher Akteure wie Cyberkriminelle", betonten die Ministerien.

(peng/dpa/Reuters/AFP)