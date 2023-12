Wahl 2024 Putin will erneut für russisches Präsidentenamt kandidieren

Moskau · Staatsmedien meldeten am Freitag die offizielle Ankündigung des Kreml-Chefs. Im Falle eines Wahlsieges bliebe Putin in Russland bis 2030 an der Macht.

08.12.2023 , 13:00 Uhr

Wladimir Putin hat seine Kandidatur bestätigt. Foto: AP/Mikhail Metzel

Kremlchef Wladimir Putin hat erwartungsgemäß seine erneute Kandidatur bei der russischen Präsidentenwahl im kommenden Jahr angekündigt. Das meldeten russische Staatsmedien am Freitag. Putin habe bei einer Zeremonie im Kreml zur Ehrung der „Helden Russlands“ auf Bitten von Militärs seine Absicht bekundet, zum fünften Mal bei der Wahl am 17. März 2024 anzutreten. Der 71-Jährige hatte eigens die russische Verfassung ändern lassen, um noch einmal kandidieren zu können. Zuvor hatte die zentrale Wahlkommission den Termin für die Abstimmung offiziell bestätigt.

(albo/dpa)