Rede zur Lage der Nation : Putin warnt Westen vor Überschreiten seiner „roten Linie“

Moskau Bei seiner Rede zur Lage der Nation hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Westen scharf kritisiert. Derzeit sind die Beziehungen des Westens zu Russland schwer belastet.

Inmitten wachsender Spannungen hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Westen davor gewarnt, "die rote Linie zu überschreiten". Dabei sei es allein an Moskau zu entscheiden, "wo diese verläuft", sagte der Staatschef am Mittwoch in einer Rede zur Lage der Nation. Zugleich kritisierte er das Agieren des Westens in Belarus.