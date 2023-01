Propaganda Putin behauptet vor Studierenden – Deutschland von US-Truppen besetzt

Wladimir Putin hat vor Studierenden bei einem Universitätsbesuch in Moskau behauptet, dass Deutschland kein unabhängiger Staat sei, US-Truppen hielten Deutschland nach wie vor besetzt. „Formal und juristisch befinden sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik amerikanische Besatzungstruppen. Das ist so Fakt, und dort gibt es sehr viele“, sagte Putin am Mittwoch in einem vom Staatsfernsehen gezeigten Gespräch mit einer Studentin. Russland und seine Führung stehen immer wieder wegen Desinformation und Lügenpropaganda international in der Kritik.