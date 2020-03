Krise im Nordwesten Syriens : Putin und Erdogan sprechen über Lage in Idlib

Putin und Erdogan sprechen über Lage in Idlib

Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zu Gesprächen über die angespannte Lage im syrischen Idlib mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan getroffen. Er hofft auf eine Lösung.

Er hoffe, dass es eine Lösung für die Situation gebe, sagte Putin zum Auftakt in Moskau. Zugleich äußerte er sein Bedauern über den Tod Dutzender türkischer Soldaten in Idlib. Das russische Staatsfernsehen zeigte am Mittag den Beginn des Treffens.