“Schutz vor externen Gefahren“ Putin schickt Kriegsschiff mit Hyperschallraketen auf Übungsmission

Moskau · In den vergangenen Tagen war die russische Militärführung wegen eines Raketenangriffs der ukrainischen Armee in der Silvesternacht in die Kritik geraten. Ungeachtet dessen trifft Russlands Präsident jetzt weitere Vorkehrungen für die Zukunft. Was er befohlen hat und welche Gründe er dafür angibt.

04.01.2023, 14:34 Uhr

Der russische Präsident Putin nimmt an einer Videokonferenz mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu (links) auf einem Fernsehbildschirm, und Igor Krokhmal, Kommandeur der Fregatte (rechts) teil. Foto: AP/Mikhail Klimentyev

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat am Mittwoch ein mit Hyperschallraketen bewaffnetes Kriegsschiff auf eine Übungsmission in den Atlantik, den Indischen Ozean und ins Mittelmeer geschickt. „Ich bin sicher, dass solch mächtige Waffen es ermöglichen, Russland zuverlässig vor externen Gefahren zu schützen", erklärte der Kreml-Chef nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Die Mission des Kriegsschiffs trage dazu bei, „die nationalen Interessen unseres Landes sicherzustellen". Putin nahm gemeinsam mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu via Video-Schalte an der Zeremonie zum Start der Übungsmission teil. Er hob hervor, dass das Waffensystem vom Typ Zirkon an Bord des Kriegsschiffs „ohnegleichen" sei. Auch künftig werde Russland „das Kampfpotenzial unserer bewaffneten Truppen weiterentwickeln". Als wichtigsten Schwerpunkt der nun gestarteten Mission bezeichnete Putin die „Abwehr von Gefahren für Russland und die Unterstützung des regionalen Friedens und der Stabilität gemeinsam mit freundlichen Staaten". Die Besatzung werde im Einsatz von Hyperschallwaffen und Langstreckenraketen geschult. Verteidigungsminister Schoigu versicherte, russische Zirkon-Raketen seien „in der Lage, jede moderne und zukünftige Luftabwehr zu überwinden". Mit ihnen seien präzise und „mächtige Schläge gegen den Feind zu Wasser und zu Land" möglich. Russland hatte am 24. Februar 2022 eine Militäroffensive gegen die Ukraine begonnen. Seitdem erlitt die russische Armee einige Rückschläge auf ukrainischem Boden. In den vergangenen Tagen war die russische Militärführung wegen eines Raketenangriffs der ukrainischen Armee in der Silvesternacht in die Kritik geraten, bei der nach Angaben aus Moskau 89 russische Soldaten getötet wurden.

