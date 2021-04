Rede zur Lage der Nation : Putin warnt Westen vor Überschreiten seiner „roten Linie“

Wladimir Putin, der russische Präsident, hielt am Mittwoch eine Rede zur Lage der Nation. Foto: AFP/ALEXANDER NEMENOV

Moskau Bei seiner Rede zur Lage der Nation hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Westen scharf kritisiert. Derzeit sind die Beziehungen des Westens zu Russland schwer belastet.

Unmittelbar vor geplanten Demonstrationen für Alexej Nawalny ist die russische Polizei massiv gegen Anhänger des Kreml-Kritikers vorgegangen, während Präsident Wladimir Putin den Westen zugleich vor dem Überschreiten einer "roten Linie" gewarnt hat. Nach Angaben von Aktivisten vom Mittwoch gab es in fast 30 russischen Städten Durchsuchungen bei und Festnahmen von Nawalny-Anhängern. Am Abend soll es in mehr als hundert Städten Demonstrationen für den inhaftierten Oppositionspolitiker geben.