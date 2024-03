„Unterdrückung und Einschüchterung“ Putin offiziell zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt

Die Europäische Union hat der Wahl in Russland die Rechtmäßigkeit abgesprochen. Präsident Wladimir Putin sei aufgrund von „Unterdrückung und Einschüchterung“ wiedergewählt worden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag vor einem Außenministertreffen in Brüssel. „Dies waren keine freien und fairen Wahlen“, sagte er.