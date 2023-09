Kreml-Chef sieht „Verkommenheit des amerikanischen Systems“ Putin nennt Anklagen gegen Trump „politisch motivierte Verfolgung“

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die Strafverfahren in den USA gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump als „politisch motivierte Verfolgung“ bezeichnet. „Was die Verfolgung von Trump angeht, so ist sie für uns in der gegenwärtigen Situation gut, weil sie die Verkommenheit des amerikanischen Systems zeigt“, sagte Putin am Dienstag beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Es sei eine „politisch motivierte Verfolgung eines Mitbewerbers“, fügte er hinzu.