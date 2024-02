Russisches Roulette Droht eine Ausweitung des Krieges auf die Republik Moldau?

Das Böse hat einen Namen: Wladimir Putin. Einen Tag vor der geplanten Rede des Kreml-Diktators zur Lage der Nation an diesem Donnerstag bitten Separatisten in der russisch besetzten Region Transnistrien auf dem Gebiet der Republik Moldau um den „Schutz“ von Moskau vor dem kleinen Moldau. Wie bitte? Der Aufruf zur militärischen Intervention kommt wie bestellt. Als ob es die Regierung in Chişinău mit ihrer Armee von rund 5000 Soldaten tatsächlich wagen würde, sich mit dem übermächtigen Russland anzulegen. Niemals! Die heutige Republik Moldau, ehemalige Sowjetrepublik, will Frieden, sie drängt in die EU und (am liebsten) auch in die Nato – genauso wie die Ukraine.