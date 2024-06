Beziehung zwischen Russland und Nordkorea Putin kündigt offenbar neues „Grundlagendokument“ an

Putin war am Dienstagabend zu einem Besuch in Nordkorea eingetroffen. Kim hatte Putin bei dessen Ankunft am Flughafen begrüßt. Die beiden international isolierten Staatsoberhäupter umarmten sich auf dem roten Teppich und bekräftigten die zunehmend enge Beziehung ihrer Länder. Es ist Putins zweiter Besuch in dem Land in seiner Zeit als Staatschef.