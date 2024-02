Nervöser Kreml Putins Angst vor Nawalnys Leichnam

Zurückhalten, vertuschen, warten lassen. Das waren bisher effektive Strategien, mit denen das Putin-Regime seine Gegner abfertigt. Die Ohnmacht der Bürger soll die Macht des Staates spiegeln. Doch bei Nawalny ist alles anders. Dass der Kreml den Leichnam des im Straflager zu Tode gekommenen Regimegegners Tage zurückhielt, war schon kein Zeichen obrigkeitlicher Stärke mehr, sondern der Defensive. Welche Gift- oder Gewaltspuren mussten da vertuscht werden? Was war so lange zu untersuchen, wenn der politische Gefangene doch angeblich eines natürlichen Todes gestorben war? Das Verhalten des Kremls hat solche Fragen provoziert. Auch wenn sie in Russland nicht öffentlich gestellt werden, stehen sie im Raum. Und das ist auch deswegen so, weil Nawalnys Mutter eben nicht ängstlich darauf gewartet hat, bis die Obrigkeit ihr den Leichnam ihres gestorbenen Sohns überstellen würde, sondern weil sie einleuchtende Forderungen öffentlich gestellt und vehement wiederholt hat. Weil sie in Erscheinung getreten ist vor Ort. Als Mutter. Als Unerschrockene. Zudem hat Nawalnys Witwe Putin in einem neuen Video an einer empfindlichen Stelle getroffen, als sie ihn der religiösen Heuchlerei bezichtigt. Seinem Gegner ein christlich-orthodoxes Begräbnis zu versagen, sei dämonisch.