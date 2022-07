Auf Kreml-Seite bekanntgegeben : Putin entlässt Chef der Raumfahrtsbehörde Roskosmos – Russland und USA einigen sich auf gemeinsame ISS-Flüge

Putin hat den Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos entlassen. Foto: AP/Mikhail Klimentyev

Moskau Der russische Präsident Wladimir Putin hat zunächst den Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, entlassen. Dann wurde bekannt, dass sich die USA und Russland auf gemeinsame Flüge zur ISS geeignet haben.

Russland und die USA haben sich auf sogenannte Kreuzflüge zur Internationalen Raumstation ISS geeinigt. Eine entsprechende Vereinbarung über die Mitnahme russischer und amerikanischer Raumfahrer in Raketen des jeweils anderen Landes sei bereits am Donnerstag unterzeichnet worden, teilte Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos am Freitag auf Telegram mit.

„Die Vereinbarung entspricht den Interessen Russlands und der USA“, heißt es von der Behörde in Moskau. So könne gewährleistet werden, dass im Falle von verspäteten oder ausfallenden Raketenstarts trotzdem immer mindestens ein Roskosmos- und ein Nasa-Mitglied auf der ISS sei. Auch die Nasa bestätigte in einer Mitteilung die Vereinbarung.

Die ersten Raumfahrer, die im Rahmen von „Kreuzflügen“ im September aus dem jeweils anderen Land ins All starten sollen, sind der Astronaut Francisco Rubion und die Kosmonautin Anna Kikina.

US-Raumfahrer waren bereits bis 2020 mit russischen Sojus-Raketen vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All geflogen. Danach hoben bemannte ISS-Flüge auch wieder von amerikanischem Boden ab. Die Nasa setzt dabei auf den Raumtransporter „Crew Dragon“ des privaten Unternehmens SpaceX. Russlands Kosmonauten hingegen waren zuletzt nur mit eigenen Raketen zum Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometern Höhe aufgebrochen.

Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine war zuletzt gerätselt worden, wie die russisch-amerikanische Weltraum-Zusammenarbeit weitergehen werde. Insbesondere der bisherige Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin trat immer wieder als kremltreuer Hardliner in Erscheinung.

Am Freitag wurde der 58-Jährige allerdings durch den bisherigen Vizeregierungschef Juri Borissow ersetzt. Noch ist nicht bekannt, wie es für Rogosin beruflich weitergehen wird. Medienberichten zufolge könnte er entweder einen führenden Posten in der Präsidialverwaltung übernehmen oder eines der von Moskau als unabhängig anerkannten Separatistengebiete im Osten der Ukraine verwalten.

Borissows bisherige Zuständigkeiten gingen an Industrie- und Handelsminister Denis Manturow, der zugleich den Rang eines Vizeministerpräsidenten erhielt. Manturow hat das Ministeramt seit 2012 inne und steht dem Vernehmen nach in der Gunst Putins. Er hat den Präsident auf den meisten von dessen Reisen im In- und Ausland begleitet.

Über eine Absetzung Borissows nach vier Jahren im Amt war angesichts von Mängeln im russischen Waffenprogramm, die bei Angriffen in der Ukraine offenkundig wurden, bereits zuvor spekuliert worden. Borissow hatte kürzlich in einem Interview des staatlichen Fernsehens Versäumnisse eingeräumt. Die Entwicklung und Produktion von Drohnen hätte aktiver vorangetrieben werden sollen, sagte er. Dass er nun zum Chef von Roskosmos ernannt wurde, zeigt aber, dass er nicht völlig in Ungnade gefallen ist.

Über einen neuen Posten für Rogosin wurde zunächst nichts bekannt. Er war seit 2018 Leiter von Roskosmos und zuvor unter anderem Gesandter Moskaus bei der Nato. Er ist für seine anti-westliche Rhetorik bekannt.

(jmb/dpa)