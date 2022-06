Geplanter Nato-Beitritt : Putin deutet Spannungen mit Finnland und Schweden an

Wladimir Putin, Präsident von Russland,bei einem Treffen am Rande des Gipfels der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres in Aschgabat (Turkmenistan) am Mittwoch. Foto: dpa/Grigory Sysoyev

Aschchabat Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die traditionell Militärbündnis-freien Länder Schweden und Finnland den Nato-Beitritt beantragt. Putin versucht nun, dies als Taktik der Nato umzudeuten - und droht den beiden Ländern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Nato „imperiale Ambitionen“ vorgeworfen. Das Militärbündnis versuche durch den Ukraine-Konflikt seine „Vormachtstellung“ zu behaupten, sagte Putin am Mittwoch in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabad vor Journalisten. „Die Ukraine und das Wohlergehen der ukrainischen Bevölkerung sind nicht das Ziel des kollektiven Westens und der Nato, sondern ein Mittel zur Verteidigung ihrer eigenen Interessen.“

Finnland und Schweden sind bislang keine Nato-Mitglieder, aber enge Partner des Verteidigungsbündnisses. Russlands Einmarsch in die Ukraine hatte in den beiden militärisch bisher bündnisfreien Ländern intensive Debatten über eine solche Mitgliedschaft ausgelöst. Am 18. Mai beantragten sie jeweils die Aufnahme in die Nato.