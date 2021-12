Ärmelkanal : Britischer Parlamentsausschuss kritisiert geplantes Zurückdrängen von Bootsmigranten

London In der vergangenen Woche sind 27 Menschen im Ärmelkanal ertrunken. Der britische Premier Johnson plant nun ein Gesetz, das Pushbacks ermöglicht. Doch im Parlament stößt er auf Widerstand.

Der Menschenrechtsausschuss des britischen Parlaments hat Regierungspläne zum Umgang mit Migranten zurückgewiesen. Boote mit Migranten auf offener See abzudrängen - sogenannte Pushbacks - verstoße wahrscheinlich gegen die Menschenrechte und das Seerecht, erklärte der Ausschuss, dem Mitglieder beider Kammern des Parlaments angehören, am Mittwoch. In der vergangenen Woche waren 27 Menschen im Ärmelkanal ertrunken bei dem Versuch, von Frankreich aus die britische Küste zu erreichen.

„Pushbacks gefährden bekanntermaßen Leben auf See“, schrieb der Ausschuss in einem Bericht. „Dies gilt umso mehr, wenn es sich um Menschen auf kleinen, nicht seetüchtigen Booten handelt, die sich in einer stark befahrenen Schifffahrtsstraße befinden, oft in rauer See und ohne geeignete Rettungsausrüstung, wie es bei Migranten in kleinen Booten im Ärmelkanal der Fall ist.“