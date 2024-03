Schweigegeldverfahren Richter ordnet Redeverbot für Donald Trump an

Der Prozess soll am 15. April beginnen. Dabei geht es um Schweigegeld in Höhe von umgerechnet 120.000 Euro, dessen Zahlung Trump während des Wahlkampfs 2016 an die Pornodarstellerin Stormy Daniels veranlasst haben soll. Sie behauptete, Jahre zuvor mit dem späteren Präsidenten außerehelichen Sex gehabt zu haben. Trump wird vorgeworfen, die Mittel in Unternehmensunterlagen als Anwaltskosten deklariert und damit die Dokumente verfälscht zu haben, um den wahren Zweck der Zahlungen an seinen damaligen Anwalt Michael Cohen zu verschleiern, der das Geld weitergeleitet haben soll.