Alexandria Trumps früherer Wahlkampfmanager ist der Erste, der wegen der Erkenntnisse von Sonderermittler Mueller vor Gericht steht. Dabei geht es allerdings nicht um seine Arbeit für den heutigen Präsidenten.

Im Prozess gegen den Ex-Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, hat die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Gier und Betrug vorgeworfen. Wenn die Geschworenen der Spur von Manaforts Geld folgten, fänden sie lauter Lügen, sagte Staatsanwalt Greg Andres am Mittwoch in seinem Schlussplädoyer vor einem Bundesgericht in Alexandria im US-Staat Virginia. Das Ziel Manaforts sei gewesen, stets über ausreichend Geld zu verfügen, um seinen luxuriösen Lebensstil beibehalten zu können.