Vor Trump-Demonstration : Anführer von US-Rechtsextremisten in Washington festgenommen

Proud Boys-Anführer Enrique Tarrio bei einer Demonstration gegen die Anerkennung der US-Wahlergebnisse am 12. Dezember in Washington. Foto: AFP/STEPHANIE KEITH

Washington Am Mittwoch wollen die rechtsradikalen Proud Boys wieder in Washington aufmarschieren. Ihrem Anführer werfen die US-Behörden den Besitz von Schusswaffenmagazinen und Sachbeschädigung vor.

Vor einer Demonstration von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump in Washington ist der Anführer der rechtsextremen Gruppe Proud Boys festgenommen worden. Dem 36-jährigen Henry „Enrique“ Tarrio werde Sachbeschädigung bei der letzten Demo im Dezember vorgeworfen, teilte die Polizei in der US-Hauptstadt am Montag mit. Außerdem seien bei seiner Festnahme zwei in Washington verbotene Schusswaffenmagazine sichergestellt worden.

Am Mittwoch wollen seine Gruppe und andere wieder für Trump protestieren, just an jenem Tag, an dem der Kongress - trotz Einsprüchen einiger Republikaner - den Wahlsieg Bidens bestätigen dürfte. Bürgermeisterin Muriel Bowser beorderte Soldaten der Nationalgarde in die Stadt, um Unruhen zu verhindern.