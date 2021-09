Sturm auf das Parlament : Proteste in Namibia gegen Entschädigungsabkommen mit Deutschland

Ein Denkmal erinnert im Zentrum der namibischen Hauptstadt an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama von 1904 bis 1907. Die Inschrift laut übersetzt etwa: «Ihr Blut nährt unsere Freiheit». Foto: dpa/Jürgen Bätz

Windhuk Rund 300 Menschen stürmten in der namibischen Hauptstadt das Parlament. Sie protestierten gegen ein Abkommen, nach welchem Deutschland 1,1 Milliarden Euro als Entschädigung für den Völkermord an den Herero und Nama zahlen soll. Sie halten die Summe für zu gering.

In Namibia haben rund 300 Menschen aus Protest gegen das mit Deutschland verabredete Völkermord-Entschädigungsabkommen das Parlament gestürmt. Angeführt von Vertretern der Opposition und traditionellen Führern betroffener Gemeinden zogen die Demonstranten am Dienstag durch die Hauptstadt Windhuk und drangen in das Parlament ein, in dem die Nationalversammlung über die Einigung abstimmen sollte. Sie übergaben Vize-Parlamentspräsident Loide Kasingo eine Petition, in der das angebotene Entschädigungs-Volumen von rund 1,1 Milliarden Euro als zu gering kritisiert wurde. Zudem bemängeln sie, nicht an den Verhandlungen mit Deutschland beteiligt gewesen zu sein. Das Abkommen sei eine eklatante Missachtung der legitimen Wiedergutmachungs- und Restitutionsforderungen.