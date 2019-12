Umstrittene Reform : Proteste in Frankreich werden teuer

Paris Wer gegen die Rentenreform streikt, muss mit finanziellen Einbußen rechnen.

(kro) Der Protest in Frankreich gegen die Rentenreform will kein Ende nehmen. Das zerrt an den Nerven der Franzosen, denn seit rund drei Wochen ist der Bahnverkehr im ganzen Land massiv gestört. Im Gegenzug wird für die Streikenden selbst der Ausstand zu einer immer größeren finanziellen Belastung. Denn anders als in Deutschland sind Streikkassen bei fast allen Gewerkschaften nicht vorhanden. Wer die Arbeit niederlegt, ist in der Regel auf Spenden oder Erspartes angewiesen, manche müssen sogar Kredite aufnehmen, um über die Runden zu kommen.