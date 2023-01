Proteste im Iran Nur ein Strohfeuer?

Das harte Vorgehen hat offenbar Erfolg, wie Daten des „Critical Threats Project“ (CTP) der amerikanischen Denkfabrik AEI zeigen. Das CTP trägt Informationen aus dem Iran zu einem Lagebild zusammen, das täglich aktualisiert wird. Unmittelbar nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Gewahrsam der Religionspolizei am 16. September 2022 registrierte das CTP an manchen Tagen Demonstrationen in fast 50 Städten des Landes. Im Dezember wurden an den meisten Tagen aus weniger als zehn Städten Proteste gemeldet. Am Mittwoch vergangener Woche zählte das CTP lediglich eine kleine Protestkundgebung im ganzen Land, am Donnerstag waren es zwei.