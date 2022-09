Nach gewaltsamen Protesten : Irans Justiz plant Sondergerichte für Demonstranten

Demonstranten während eines Protestes in der Innenstadt von Teheran. Foto: dpa/Uncredited

Teheran/Berlin Nach den gewaltsamen Protesten und Festnahmen im Iran hat jetzt die Bundesregierung reagiert. Auch Deutschlands Außenministerin hat sich geäußert. Der Iran will derweil entschieden gegen die Demonstranten vorgehen und plant Sondergerichte.

Trotz hunderter Festnahmen und massiver Drohungen seitens der Regierung reißen die Proteste im Iran nach dem Tod der jungen Mahsa Amini nicht ab. Iranische Behörden meldeten am Montag mehr als 1200 Festnahmen und mindestens 41 Tote, die NGO Iran Human Rights (IHR) berichtete von mindestens 57 getöteten Demonstranten. Indes bestellte die Bundesregierung angesichts des harten Vorgehens gegen die Proteste den iranischen Botschafter ein.

Unter den Festgenommenen sind nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) mit Sitz in Washington mindestens 18 Journalisten. Auch zahlreiche Aktivisten wurden verhaftet, darunter der Menschenrechtsaktivist Hossein Ronaghi, der für das Recht auf freie Meinungsäußerung im Iran kämpft.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag auf, sich bei der iranischen Regierung für die sofortige Freilassung aller inhaftierten Journalisten im Iran einzusetzen. „Dass das Mullah-Regime jetzt Jagd auf Journalisten macht, die über die Unruhen berichten, ist ein Verbrechen“, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.

Baerbock fordert Sanktionen gegen den Iran

Baerbock hat mittlerweile reagiert und Sanktionen gegen das Land gefordert. „Wir werden im EU-Kreis jetzt sehr schnell über weitere Konsequenzen sprechen müssen, dazu gehören für mich auch Sanktionen gegen Verantwortliche“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Der Versuch, jetzt friedliche Proteste mit noch mehr tödlicher Gewalt zu unterdrücken, darf nicht unbeantwortet bleiben“, ergänzte sie.„Frauenrechte sind der Gradmesser für den Zustand einer Gesellschaft“, sagte Baerbock zur Begründung. „Wenn in einem Land Frauen nicht sicher sind, ist niemand sicher.“