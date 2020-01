Berichte über sechs Tote : Proteste im Irak flammen wieder auf

Bagdad Die Unzufriedenheit über Korruption und schleppende Reformen treibt die Menschen im Irak erneut auf die Straße. Nachdem die Proteste zunächst abgeflaut waren, kam es nun in mehreren Städten zu Zusammenstößen.

Im Irak sind die regierungskritischen Proteste wieder aufgeflammt. Bei Zusammenstößen in mehreren Städten kamen am Montag nach Angaben aus Sicherheitskreisen und von medizinischem Personal sechs Menschen ums Leben, darunter zwei Polizisten. Demnach setzte die Polizei auf dem Tajaran-Platz in Bagdad scharfe Munition ein und erschoss zwei Menschen. Eine dritte Person sei von einem Tränengas-Kanister tödlich getroffen worden, hieß es. Ein vierter Demonstrant wurde demnach in Kerbela von der Polizei erschossen. Aus Sicherheitskreisen verlautete, zwei Beamte seien in Basra bei Protesten überfahren worden.