Polizeigewalt : Frankreich befürchtet Unruhen

„Wer beschützt uns vor der Polizei?“, fragen Demonstranten in Paris. (Archivfoto) Foto: AP/Michel Euler

Paris In den Vororten der Großstädte haben die Proteste gegen Rassismus ihren Ursprung. In den Banlieues wird wie an vielen Orten weltweit gegen Polizeigewalt demonstriert. Manche fürchten, dass es wie zuletzt 2005 zu Unruhen in den Vierteln kommen könnte.

Von Knut Krohn

Kein französischer Polizist schiebt gerne Dienst in den Banlieues der großen Städte. Die vernachlässigten Vororte sind ein Symbol für all das, was in Frankreich bei der Migrationspolitik falsch gelaufen ist. Immer wieder kommt es zu Unruhen und Aufständen – Arbeitslosigkeit und Gewalt prägen den Alltag. Das Gewaltmonopol des Staates existiert dort oft nur in der Theorie. Das führt bisweilen dazu, dass auch die Polizisten nicht gerade zimperlich sind bei ihren Einsätzen. Die Bewohner der Banlieues werfen den Ordnungskräften im Gegenzug oft Gewalt und Willkür vor.

So auch im Fall Adama Traoré. Der Sohn von Einwanderern aus Mali starb 2016 in Polizeigewahrsam. Ein aktuelles Gutachten entlastet die Polizisten und führt Drogenkonsum sowie eine Herz-Vorerkrankung an. Ein Gutachten im Auftrag von Traorés Familie geht davon aus, dass der 24-Jährige erstickt ist – aufgrund äußerer Gewalteinwirkung. Der Fall Traoré und die Demonstrationen in den USA nach dem Tod von George Floyd heizen nun den Protest und die Debatte über Rassismus und Polizeigewalt in Frankreich wieder an. Die Stimmung ist aufgeheizt, denn während der Corona-Ausgangssperren kam es in den Banlieues immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Neuste Zahlen scheinen den übermäßigen Gewalteinsatz zu bestätigen. Am Montag wurde publik, dass die Zahl der Ermittlungen gegen Polizisten 2019 um fast ein Viertel auf 1460 Fälle gestiegen ist. Grund dafür seien auch die Demonstrationen der Gelbwesten, die oft von Randale begleitet wurden, heißt es in einem Bericht der IPGN, der Kontrollbehörde der Polizei.

In Frankreich wird nun befürchtet, dass es zu ähnlich schweren Unruhen kommen könnte wie im Jahr 2005. Damals gab es in den Banlieues Straßenschlachten, der Ausnahmezustand musste ausgerufen werden. Auslöser war der Unfalltod zweier Jugendlicher mit Migrationshintergrund, sie kamen auf der Flucht vor der Polizei im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois ums Leben.

Im Zuge der aktuellen Proteste wird nicht nur der unverhältnismäßige Einsatz der Polizei vor allem gegen junge Männer mit afrikanischen Wurzeln angeprangert. Das Problem liege viel tiefer, nämlich in den offensichtlich rassistischen Strukturen bei den Einsatzkräften, so der Vorwurf. Rassismus in der Polizei streiten selbst die Polizeigewerkschaften nicht ab. Sie sprechen aber von „Einzelfällen“. Am Montag hat auch Präsident Emmanuel Macron reagiert. Der Staatschef hat die Regierung aufgefordert, die Vorwürfe aufzuklären.

Zur Wortführerin der Demonstrationen ist inzwischen Assa Traoré geworden, die Schwester von Adama. „Mein Bruder starb, weil er schwarz war“, sagt sie, weshalb sie sich dem Kampf um Gerechtigkeit für ihren Bruder verschrieben habe.

(kkro)