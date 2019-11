Nach US-Sanktionen : Mindestens ein Toter bei Protesten gegen Erhöhung von Benzinpreise im Iran

Teheran Innerhalb eines Tages steigt der Benzinpreis um 50 Prozent. Für europäische Verhältnisse ist Sprit im Iran immer noch mehr als billig, doch die Iraner leider sehr unter den Wirtschaftssanktionen der USA. Der Unmut über Präsident Hassan Ruhani ist groß.

In vielen Städten waren die Proteste friedlich, doch in einigen Städten kam es zu Gewalt. Online-Videos machten die Runde, in denen zu sehen war, wie Polizisten mit Tränengas auf Demonstranten feuerten, die Brände legten. In Sirdschan, rund 800 Kilometer südöstlich von Teheran, wollten Demonstranten nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur Irna Freitagabend ein Öldepot in Brand stecken, wurden aber aufgehalten. Das örtliche Innenministerium erklärte, maskierte Männer mit Waffen hätten die weitgehend friedliche Demonstration infiltriert und seien für den Angriff verantwortlich. Es habe einen Toten gegeben, sagte ein Mitarbeiter des Ministeriums. Wie er ums Leben kam, wurde nicht bekannt.