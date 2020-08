Bewegende Bilder : Küssende Frauen und viele Emotionen bei Protesten in Belarus

Minsk Mit „Herz und Liebe“ – aber auch mit Verstand Veränderungen erreichen. Das ist das Ziel der bekannten Oppositionellen Maria Kolesnikowa in Belarus. Bei den Protesten kommt es immer wieder auch zu emotionalen Momenten.

Für die Armee und die Sonderpolizei OMON hat die 38-Jährige am Sonntagabend eine Botschaft mitgebracht: „Wir werden euch auch befreien“, ruft sie ihnen am Präsidentenpalast zu. Das Herz ist längst zum Symbol der Bewegung um den inhaftierten Ex-Bankenchef Viktor Babariko geworden, der ursprünglich gegen Lukaschenko bei der Präsidentenwahl am 9. August antreten wollte, aber nicht zugelassen wurde.

Im Kontrast zu den vielen Liebesbekundungen stehen die Hassbotschaften, die von der Staatspropaganda in Belarus mit Hilfe aus Russland täglich verbreitet werden. Schwule, Lesben und der ganze verdorbene Westen wollten den Untergang des Staates herbeiführen, heißt es. Staatschef Lukaschenko bezeichnet die Demokratiebewegung, die am Sonntag wieder Zehntausende Menschen in Minsk auf die Straße brachte, als „Ratten“. Einen Rücktritt lehnt er ab.

„Ich will hier einfach in einem freien Land leben und nicht in einem System, in dem sich alles um diesen alten Mann dreht, der seit 26 Jahren jedem vorschreibt, was richtig und was falsch ist“, sagt die 21 Jahre alte Studentin Lisa in einem Café in Minsk. Sie habe keine Angst mehr – auch nicht vor möglicher Haft. „Die Proteste werden nicht weggehen. Wir werden diesen Diktator mit unserem Druck Schritt für Schritt verrückt machen, bis er es begreift und geht.“