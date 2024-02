Protestaktion Kiew verurteilt „Zerstörung“ von ukrainischem Getreide durch polnische Bauern

Die ukrainische Regierung hat am Montag empört auf eine Protestaktion polnischer Bauern an der Grenze zwischen beiden Ländern reagiert. Die Landwirte hatten am Sonntag mehrere Lkw gestoppt und die Ladung auf die Straße geschüttet, wie in Onlinemedien zu sehen war. Kiew verurteile die „mutwillige Zerstörung“ von ukrainischem Getreide, erklärte das Landwirtschaftsministerium dazu.