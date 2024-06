Protestaktion in Rom Aktivistinnen verteilen rote Farbe auf Touristen-Hotspot

Rom · Immer wieder sorgen Frauenmorde in Italien für Empörung. Aktivistinnen protestieren dagegen und beschmieren die Spanische Treppe in Rom. Sie erinnern auch an einen besonderen Fall.

26.06.2024 , 16:56 Uhr

5 Bilder Aktivistinnen verteilen rote Farbe auf Spanischer Treppe 5 Bilder Foto: dpa/Andrew Medichini

Feministische Aktivistinnen haben am Mittwoch die Spanische Treppe im Zentrum Roms mit roter Farbe beschmiert. Die Gruppe „Bruciamo tutto" (zu Deutsch: „Wir verbrennen alles") wollte mit ihrer Aktion an der weltberühmten Treppe nach eigenen Angaben gegen die hohe Zahl von Frauenmorden in Italien protestieren. Während der Aktion verteilten die Aktivistinnen auf den Stufen vor der bei Touristen beliebten Piazza di Spagna Plakate mit den Namen von Opfern von Frauenmorden der vergangenen Monate. Als sie die rote Farbe auf den Stufen verteilte, rief eine Aktivistin nach Angaben der Gruppe: „Das ist ihr Blut: ein Massaker, das die Gesellschaft nicht sehen will, das immer verborgen und akzeptiert bleibt, als wäre es normal, durch die Hand des Ehemannes, des Partners oder des Sohnes zu sterben." Es wurde zudem an den Fall von Giulia Cecchettin erinnert. Die Studentin wurde im November von ihrem Ex-Freund mit Dutzenden Messerstichen getötet, nachdem sie sich von ihm getrennt hatte. Der Fall löste eine Welle der Empörung aus. Immer wieder sorgen Femizide in Italien für großes Aufsehen und Empörung. Das bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden - also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner. Seit Beginn des Jahres wurden nach Daten des Innenministeriums in Rom mehr als 40 Femizide begangen. Die Polizei griff nach der Aktion der Gruppe ein und nahm die Personalien der Aktivistinnen auf. Die städtische Straßenreinigung säuberte die Treppe anschließend. Während der Säuberung waren Teile der Treppe gesperrt. Die Farbe konnte leicht entfernt werden.

(esch/dpa)