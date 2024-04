Fast Abtreibungsverbot Protest von Abtreibungsgegnern in Polen gegen Liberalisierungspläne

Tausende polnische Abtreibungsgegner haben am Sonntag in Warschau gegen jüngste Schritte der Regierung für eine Liberalisierung der bestehenden Gesetzgebung demonstriert. Ein Ziel der Regierung ist, den Abbruch einer Schwangerschaft bis zur zwölften Woche zu erlauben. Viele Teilnehmer des Protestzugs schoben Kinderwagen vor sich her, andere trugen Nationalflaggen oder Transparente, die einen Fötus in der Gebärmutter zeigten.