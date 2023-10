Angriff auf Israel Wie zeigt man Mitgefühl, ohne zu relativieren?

Wenn man in diesen Tagen über Gaza spricht, gilt es also zu bedenken, dass es nach der Hamas-Attacke keine naiven Mitleidsbekundungen für eine Seite mehr geben kann. Alles ist Stellungnahme. Das heißt nicht, dass man irgendetwas Anderes empfinden könnte als Entsetzen und Trauer darüber, dass nun so viele Menschen in den tödlichen Strudel des Krieges gerissen werden. Menschen leiden in Gaza. Menschen sterben in Gaza, Männer, Frauen, Kinder. Zugleich gilt: Das zu beklagen, ohne immer wieder die Ursache zu benennen, ohne ausdrücklich festzuhalten, dass die Hamas der Aggressor ist, dass das Elend auf das Konto dieser Terroristen geht, verbietet sich. Es ist auch blind für die Zusammenhänge. Denn es stehen Mächte hinter den Terroristen, etwa der Iran, die es auf die westliche Lebensweise insgesamt abgesehen haben.