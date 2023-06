Einreiserecht Rechte US-Organisation zettelt Rechtsstreit um Prinz Harrys Visum an

Juristisches Gezerre um den Visumsantrag von Prinz Harry in den USA: Eine rechtskonservative US-Stiftung hat infrage gestellt, ob die Einwanderungsbehörden der Vereinigten Staaten Prinz Harrys Einreiseantrag ordnungsgemäß bewilligt haben - und ob der 38-Jährige dort wahrheitsgemäße Angaben gemacht hat. Die Einwanderungsunterlagen sollten öffentlich gemacht werden, forderte die Heritage Foundation am Dienstag vor einem Gericht in Washington.