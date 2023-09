Prinsjesdag in den Niederlanden Buhrufe in Den Haag gegen die Königsfamilie

Überschattet von Buhrufen und Pfeifkonzerten hat sich die niederländische Königsfamilie am traditionellen Prinsjesdag in Den Haag der Öffentlichkeit präsentiert. Während zahlreiche Fans König Willem-Alexander und Königin Máxima sowie Kronprinzessin Amalia und Prinzessin Alexia am Dienstag zujubelten, bekundeten Gegner der Monarchie lautstark ihren Unmut, berichtete die Nachrichtenagentur ANP.