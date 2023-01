Nachfolge für Jacinda Ardern Ehemaliger Bildungsminister Hipkins wird neuer Premierminister von Neuseeland

Wellington/Düsseldorf · Am 19. Januar hatte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Nun steht ihr Nachfolger fest. Was für Hipkins in den nächsten Tagen auf dem Programm steht.

20.01.2023, 22:10 Uhr

Chris Hipkins spricht während einer Pressekonferenz in Wellington, Neuseeland. Er wird neuer Premierminister in dem Land. Foto: AP/Robert Kitchin

Der neuseeländische Bildungsminister Chris Hipkins wird Nachfolger von Premierministerin Jacinda Ardern, die ihren Rücktritt angekündigt hat. Er war der einzige Kandidat für das Amt. Der 44-Jährige muss sich am Sonntag, 22. Januar, noch die Unterstützung der Abgeordneten seiner Labour-Partei im Parlament sichern; das gilt aber als Formsache. Ardern hatte am Donnerstag völlig überraschend ihren Rücktritt als Premierministerin zum 7. Februar 2023 angekündigt. Sie habe während ihrer fast sechs Jahre als Regierungschefin „absolut alles“ gegeben, habe aber nicht mehr die Reserven für eine weitere Amtszeit, sagte sie. Zugleich kündigte sie eine Parlamentswahl für den 14. Oktober an. In jüngsten Umfragen fiel die sozialdemokratische Labour-Partei hinter ihre konservativen Rivalen zurück.

(lst/dpa)