Niederlage im Unterhaus : Premier Boris Johnson verliert Kontrolle über Brexit-Fahrplan

Boris Johnson am Dienstag vor dem Unterhaus. Foto: AFP/-

London Die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts haben Boris Johnson eine empfindliche Niederlage zugefügt. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet.

Abgeordnete der Opposition und Rebellen aus der konservativen Partei Johnsons machten am Dienstagabend den Weg frei für eine Abstimmung über eine Verschiebung des Brexit-Termins. Mit 328 zu 301 Stimmen setzten sie ihr Anliegen durch, die Kontrolle über die Tagesagenda des Parlaments am Mittwoch zu gewinnen. Damit können sie über einen von Johnson abgelehnten Gesetzentwurf abstimmen lassen. Dieser sieht vor, dass der Premier gezwungen wäre, in Brüssel um eine dreimonatige Brexit-Verschiebung bis zum 31. Januar 2020 zu bitten, falls vorher kein Austrittsvertrag zustande kommt.