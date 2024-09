Wahlkampf in den USA Trump plant Kommission unter Leitung von Elon Musk

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat eine neue Kommission unter der Leitung von Tesla-Chef Elon Musk in Aussicht gestellt. „Ich werde eine Kommission für Regierungseffizienz ins Leben rufen“, kündigte Trump am Donnerstag in einer Rede vor dem New York Economic Club an. Sollte er die Wahl am 5. November gewinnen, werde sein milliardenschwerer Unterstützer Musk dem neuen Gremium vorstehen. Dieses soll eine vollständige finanzielle und leistungsbezogene Prüfung der gesamten Regierung umsetzen und Empfehlungen für drastische Reformen aussprechen.