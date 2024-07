Präsidentschaftswahl in Venezuela Wahlbehörde erklärt Maduro zum Sieger – Opposition reklamiert Sieg für sich

Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro ist bei der Präsidentenwahl in dem südamerikanischen Krisenstaat nach offiziellen Angaben wiedergewählt worden. Der Amtsinhaber kam bei der Abstimmung auf 51,2 Prozent der Stimmen, wie der Nationale Wahlrat (CNE) bekanntgab. Sein größter Herausforderer, Ex-Diplomat Edmundo González Urrutia vom Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democrática, erhielt demnach 44,2 Prozent. Nach seiner Wiederwahl hat Präsident Nicolás Maduro „Frieden, Stabilität und Gerechtigkeit“ in Venezuela angekündigt. „Es wird Frieden, Stabilität und Gerechtigkeit geben“, sagte Maduro kurz nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in der Nacht zu Montag (Ortszeit) in Caracas. Er sicherte zudem „Frieden und Respekt für das Gesetz“ zu. „Ich bin ein Mann des Friedens und des Dialogs“, sagte Maduro vor Anhängern.