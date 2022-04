Präsidentschaftswahl in Frankreich : Macron in der ersten Wahlrunde vor Le Pen

Macron in der ersten Wahlrunde vor Le Pen

Präsidentschaftswahl in Frankreich

Anhänger des amtierenden französischen Präsidenten Macron schwenken französische und europäische Flaggen in seinem Hauptquartier am Wahltag. Foto: dpa/Thibault Camus

Paris Präsident Emmanuel Macron geht gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen in die Stichwahl am 24. April. Konservative und Sozialisten erleiden eine Blamage.

Emmanuel Macron hat die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gewonnen. Laut einer ersten Prognose des Meinungsforschungsinstitut Ipsos lag der Staatschef mit 28,1 Prozent vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen mit 23,3. Damit bestreiten die beiden Kandidaten wie schon 2017 die Stichwahl in zwei Wochen. Den dritten Platz belegte der Linksaußen Jean-Luc Melenchon mit 20,1 Prozent, gefolgt vom Rechtsextremisten Éric Zemmour mit 7,2 Prozent. Der wegen Volksverhetzung verurteilte Fernsehkommentator dürfte sich für die Stichwahl mit Le Pen zusammentun, die damit ein größeres Wählerreservoir hat als Macron. Umfragen sagen für den 24. April ein knappes Ergebnis voraus.

Le Pen hatte auf den letzten Metern des Wahlkampfes deutlich zugelegt. Nachdem sie Anfang März noch zehn Prozentpunkte von Macron trennten, verringerte sie den Abstand zuletzt kontinuierlich. In den nächsten zwei Wochen will sie alle Gegnerinnen und Gegner des Präsidenten hinter sich vereinen und die Stichwahl so zu einem Anti-Macron-Referendum machen.