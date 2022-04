Le Pen hat großes Wählerpotenzial : Die Gefahr ist nicht gebannt

Die Rechtspopulistin Marine Le Pen will die zweite Wahlrunde zu einem Anti-Macron Referendum machen. Foto: AFP/THOMAS SAMSON

Meinung Paris Der französische Präsident liegt in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Doch jetzt liegt es an ihm, die Zukunft Europas mit aller Kraft zu verteidigen. Macron muss endlich in den Wahlkampf einsteigen.