Vorläufige Ergebnisse Stichwahl um Präsidentenamt in Finnland angedeutet

Sollte tatsächlich keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit von 50 Prozent errungen haben, findet am 11. Februar eine Stichwahl statt. In einer ersten Reaktion sagte Stubb auf Yle, er sei „dankbar“, dass er in der ersten Wahlrunde so viel Zustimmung erfahren habe. Haavisto sagte mit Blick auf die sich abzeichnende Stimmenverteilung, Finnland bleibe „ein friedliches Land und es ist wichtig, dass wir die Stabilität hier erhalten“.