Ergebnis bestätigt : Serbischer Präsident Vucic ist offiziell Wahlsieger

Update Belgrad In Serbien hatte es am Sonntag Präsidenten- sowie vorgezogene Parlamentswahlen gegeben. Die Auszählung bestätigt nun die Wiederwahl des Populisten Aleksandar Vucic. Die Opposition erklärt, bei der Wahl sei es zu verbreiteten Unregelmäßigkeiten gekommen.

Amtsinhaber Aleksandar Vucic ist der klare Sieger der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Serbien . Er sei stolz, eine zweite Amtszeit als Präsident gewonnen zu haben, ohne in die Stichwahl zu müssen, sagte Vucic bereits in der Nacht zum Montag. Rund 60 Prozent der Stimmen entfielen auf Vucic, wie aus einer fast vollständigen Auszählung der staatlichen Wahlbehörden hervorgeht. Damit ist keine Stichwahl erforderlich und Vucic kann eine zweite Amtszeit von fünf Jahren antreten.

Etwa 6,5 Millionen Wähler waren berechtigt, den Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Gleichzeitig fanden auch Kommunalwahlen in der Hauptstadt Belgrad und in mehr als einem Dutzend anderer Städte und Gemeinden statt.

Trotz des großen Rückstands auf nationaler Ebene schienen sich die Oppositionsgruppen in der Hauptstadt Belgrad, wo die Stimmen noch ausgezählt wurden, ein enges Rennen mit den Populisten geliefert zu haben. Beobachtern zufolge hatten sie immer noch eine Chance, die Abstimmung in Belgrad zu gewinnen, was der autokratischen Regierung von Vucic einen schweren Schlag versetzen würde. Die Regierungspartei ist in der Hauptstadt weniger beliebt, was zum Teil auf Korruptionsvorwürfe in Zusammenhang mit einer Reihe von Bauprojekten zurückzuführen ist.