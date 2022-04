Laut Teilergebnissen : Vucic vor Sieg bei Präsidentenwahl in Serbien

Vucic vor Sieg bei Präsidentenwahl in Serbien

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic bei einer Rede nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen der Wahl in Belgrad. Foto: AFP/ELVIS BARUKCIC

Update Belgrad In Serbien hatte es am Sonntag Präsidenten- sowie vorgezogene Parlamentswahlen gegeben. Der voraussichtliche Gewinner Vucic hat seit seinem Amtsantritt als Präsident 2017 seine Macht gefestigt. Kritiker werfen ihm dabei autoritäre Züge und ein problematisches Verhältnis zur Pressefreiheit vor.

Aleksandar Vucic steht nach Auszählung fast aller Stimmen unmittelbar vor der Wiederwahl zum serbischen Staatspräsidenten. Er erhielt 59,5 Prozent der Stimmen, wie die staatliche Wahlkommission am Montag nach Auszählung von 86,99 Prozent der Stimmzettel mitteilte. Auf Platz zwei kam demnach Zdravko Ponos mit 17,5 Prozent.

In Serbien hatte es am Sonntag Präsidenten- sowie vorgezogene Parlamentswahlen gegeben. Vucic hatte die Parlamentswahl vorgezogen, um durch die Zusammenlegung mit der Präsidentenwahl seine SNS im Parlament zu stärken. Dies ist nach derzeitigem Auszählungsstand misslungen, stattdessen dürfte SNS nun auf Koalitionspartner angewiesen sein

Der Nationalist Vucic bestimmt in wechselnden Funktionen seit 2012 die Politik in Serbien. Das von seiner Serbischen Fortschrittspartei (SNS) dominierte Parlament war erst 2020 gewählt worden. Vucic ließ die Neuwahl vorziehen, um durch die Zusammenlegung mit der Präsidentschaftswahl die Vorherrschaft der SNS abzusichern. Er möchte sein Land in die EU führen, war aber bisher auch um gute Beziehungen zu Russland bemüht - zuletzt trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine.